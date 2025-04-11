В России нефтеперерабатывающие заводы, которые производят горючее для военных целей, начали перекрывать специальными сетями, чтобы в дальнейшем защитить от украинских дронов. Как заявил в интервью "Фабрика новин" полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан, оккупанты воспользовались "паузой" в нанесении ударов по НПЗ.
"Что сейчас россияне делают. Они начали подтягивать в больших количествах серьезные сети. Начинают прикрывать нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции этими арамидными сетками, и кевларовыми…", – сказал эксперт.
Он считает, что с прекращением ударов по российским НПЗ, которые изготавливают горючее для военных целей, РФ получила возможность подготовиться к дальнейшим потенциальным дроновым ударам со стороны Сил обороны Украины.
"Если завтра даже начнут бить по НПЗ, их уже не пробьешь. Их надо будет уже только баллистическими ракетами потом уничтожать", – подчеркнул Свитан.
Эксперт уточнил, что в РФ есть примерно два десятка НПЗ, которые производят ежегодно около 10 млн тонн авиационного керосина разного уровня. Это горючее необходимо для заправки, в частности, бомбардировщиков, которые оккупанты используют для нанесения ударов по Украине.
Как предполагает эксперт, в силу того, что "НПЗ мы сейчас не трогаем", ВСУ атакуют военные аэродромы, на которых дислоцируются самолеты. Цель таких ударов – попытаться на аэродромах "перехватить" носители бомб и ракет (самолеты), а также уничтожить инженерные системы, которые осуществляют соответствующее обслуживание.
Роль НПЗ в войне РФ против Украины
Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, что военные самолеты РФ используют огромное количество авиационного керосина, который производится на ряде российских НПЗ.
Например, бомбардировщик Ту-22М3 в Моздоке заправляется железнодорожной цистерной такого горючего. Речь идет о примерно 55 тоннах на один полет.
В то же время самолеты Ту-95, которые находятся в Энгельсе и используются для ударов по Украине ракетами Х-101, заправляют практически полторы-две железнодорожных цистерны. Для Ту-160 необходимы три ж/д цистерны топлива – это около 150 тонн.