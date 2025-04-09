Атака дронов по военному аэродрому в Моздоке: эксперт рассказал, чем интересны цели

Эксперт считает, что "прожорливые" самолеты следует лишить авиационного керосина.

Ночью неизвестные дроны атаковали российские военные аэродромы. Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире "Radio NV", что, вероятно, основной целью был аэродром в Моздоке (Северная Осетия), где базируются бомбардировщики Ту-22М3 и специальная инженерная служба.

В частности, эксперта попросили прокомментировать атаки, которые, по некоторым данным, были направлены на ряд российских аэродромов в Моздоке, Таганроге, Кубани и т. д.

"Это серьезная атака, масштабная, довольно-таки грамотно подготовленная. Больше сотни беспилотников наших проламывала систему ПВО противника, проломили, по крайней мере, по заходу на территорию, а дальше, уже в зависимости от возможности, дошли до аэродромов", - сказал Свитан.

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Он уточнил, что аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ известен тем, что там базируются, например, стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

"Недавно там неплохо СБУ отработала - уничтожила до сотни ракет, специальную инженерную службу. Сейчас повторная атака была, уже пытались дошлифовать наши победы на этом направлении. Естественно, Оренбург - там также военный аэродром. Но основная атака - десятки беспилотников - были направлены на Моздок", - рассказал эксперт.

По его словам, военный аэродром в Моздоке в свое время использовался, в том числе как основной базовый и по некоторым позициям как аэродром подскока для выхода на Афганистан. Сейчас его укрупнили и там базируется примерно эскадрилья бомбардировщиков Ту-22М3 и специальная инженерная служба ракет Х22-Х32.

Как отметил Свитан, недавно был удар по аэродрому "Саваслейка", где также находятся Ту-22М3, где была поражена специальная инженерная служба по подготовке ракет Х22. По данным эксперта, подготовка этих ракет для использования очень сложна, для них, в частности, используется очень ядовитое двухкомпонентное топливо. Поэтому выведение из строя таких служб надолго ограничивает противника в использовании этих ракет.

"Ракета очень опасная, там тонна боевой части, не точная, то есть у нее погрешность больше 300 м. Поэтому одна из основных задач, конечно, уничтожить механизм подготовки… Так вот, Моздок, скорее всего, был основной целью в сегодняшней ночной атаке. Повторюсь, там до эскадрильи Ту-22М3 может находиться, в районе 10 самолетов", - добавил военный эксперт.

Он предполагает, что целью ЗСУ этой ночью было поражение именно инженерной службы вместе с ракетами Х22 и Х32. Эксперт также склоняется к тому, что масштабная атака по российским аэродромам удалась. При этом Свитан добавил, что есть "определенный минус" - ВСУ перестали наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам врага. Как пояснил военный, чтобы полностью "посадить" российскую авиацию, нужно лишить ее возможности заправляться.

"Авиация использует авиационный керосин. Допустим те же Ту-22М3 в Моздоке заправляется железнодорожной цистерной авиационного керосина, кажется, РT. То есть это примерно 55 тонн в один самолет на один полет... Те же Ту-95, которые находятся в Энгельсе, заправляют практически полторы-две железнодорожных цистерны, в зависимости от модификации… Ту-160 в том же Энгельсе вообще жрут три ж/д цистерны - под 150 тонн авиационного керосина", - подчеркнул эксперт.

По его данным, соответствующий авиационный керосин производит всего лишь десяток крупных российских НПЗ, плюс еще примерно столько же более мелких заводов. По данным Свитана, значительная часть этого керосина использует российская авиация.

"Потому для того, чтобы просто "посадить" эти прожорливые машины, лучше уничтожить эти 20 заводы и навсегда забыть про российскую военную авиацию. То есть, подход должен быть чуть-чуть изменен", - считает Свитан.

Беспилотники атаковали аэродром в Моздоке - что известно

Как писал УНИАН, сегодня неизвестные дроны атаковали военный аэродром россиян в Моздоке. Губернатор Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло объявил режим беспилотной опасности, а позднее заявил, что якобы сбито 15 БПЛА, а жертв и разрушений нет. По словам очевидцев, атака была именно на аэродром, который в июле 2024 года уже попадал под удар.

Кроме того, Минобороны РФ подтвердило массированную дроновую атаку, которая состоялась в ночь на 9 апреля, и заявило, что сбито почти 160 беспилотников.

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