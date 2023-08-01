Теперь объект вывели из строя на срок от нескольких недель до нескольких месяцев.

Недавний ракетный удар ВСУ по Чонгарскому мосту был достаточно успешным, поскольку вследствие него повредились обе железнодорожные ветки, по которым российские оккупанты перемещали военную технику.

Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан. "Очень важно, что именно по ж/д мосту был удар, так как основные поставки идут железнодорожным транспортом. Через Керченский мост, Керчь, Джанкой идет ветка на Чонгарский мост, а потом в сторону Мелитополя. Основная часть военных грузов шла железной дорогой. Очень показательный удар ракетой по железнодорожной развязке перед мостом. Ровно строго между двумя линиями, разрушена и одна, и другая колея. Это говорит о том, что ракеты Storm Shadow – реально высокоточное оружие, там отклонение в полметра-метр максимум", - сказал он.

Также эксперт отметил, что этим ударом Чонгарский мост могли вывести из строя на достаточно продолжительный период.

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"Там очень сложно ремонтировать. Если ветка на поверхности, то её за полдня можно восстановить, а вот если повреждена ветка, которая заходит на железнодорожный мост, то придётся перекладывать сам мост, это несколько недель или месяцев, зависимо от сложности восстановления", - сказал он.

Удары по Чонгарскому мосту

22 июня произошел первый ракетный удар по Чонгарскому мосту, российские оккупанты обвинили в этом украинскую армию, заявив, что она использовала британские ракеты Storm Shadow. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие автомоста.

Утром 29 июля произошел повторный удар по Чонгарскому мосту. На появившихся в сети фото видно, что была поражена северная часть моста – там образовалась огромная воронка в том месте, где проходит железнодорожное полотно, между двумя ветками.

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