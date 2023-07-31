Оккупанты ищут альтернативные пути для военной логистики, их полевые склады почти все уничтожены.

Из-за повреждения Чонгарского и Крымского мостов оккупанты, чтобы не допустить снарядного голода, пытаются найти альтернативные пути снабжения. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что у оккупантов наблюдается определенный снарядный голод, который связан и с тем, что были удары по Чонгарскому мосту.

"Мы продолжаем работать над уничтожением того, что они уже запасли, и работаем над тем, чтобы логистика не позволяла им пополнять запасы. Те полевые склады боеприпасов, которые они развернули на левом берегу практически все нами отработаны, а подтягивать дополнительные им все сложнее", - подчеркнула Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты еще могут использовать материковую часть и транспортные каналы для довоза техники и снарядов. Но все же у них усложненная логистика, она замедлена и не дает возможности так активно пополнять склады и технику.

Гуменюк рассказала, что враг активно использует сейчас объездной путь через материковую Украину, но он длиннее и сложен. По ее словам, он используется для военной логистики. При этом гражданский транспорт пускают с военными колоннами, чтобы люди стали живым щитом.

"Также еще остается у оккупантов такой резервный маршрут как паромная переправа. Там же по морю, в районе Керчи, мы наблюдаем активность больших десантных кораблей, которые, вероятно, используются для этой логистики", - рассказала руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Она отметила, все это влияет на морально боевой дух оккупантов. По ее словам, он очень пришел в упадок, продолжает процветать пьянство, мародерство. "Это основные способы времяпрепровождения для российских войск. поскольку они длительное время находятся в обороне, то пытаются "развлекаться", терроризируя местное население", - рассказала Гуменюк.

Ситуация на юге Украины после ударов по Чонгарскому мосту

Как сообщал УНИАН, удары по Чонгарскому мосту были в июне и 29 июля, когда он был поврежден.

После разрушения пролета Крымского моста, многие пытающиеся выехать из Крыма едут по материковой части оккупированной Украины и попадают в заложники вражеской военной техники.

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