Повреждение Кураховского водохранилища может сыграть "в плюс" Вооруженным силам Украины, ведь они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага.
Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о том, зачем враг повредил плотину водохранилища в городе Курахово Донецкой области, что потенциально угрожает населенным пунктам на реке Волчья и в Днепропетровской области.
Он отметил, что с эвакуацией этих населенных пунктов могут возникнуть проблемы. В частности, потому что люди неохотно принудительно выезжают из-за их имущества, которое там остается.
"Но в целом это, как ни странно, может сыграть только в плюс, потому что наши военные получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага. Потому что река Волчья полноводная, поэтому там где-то 100 метров она имеет ширину, но не заполнена водой. Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", - пояснил Жирохов.
На вопрос, сдержит ли этот водный рубеж 50-тысячную российскую группировку, он отметил, что "один из элементов обороны - это плюс".
"Но, знаете, мне время от времени, когда так говорят: "50 тысяч", "вот 50 тысяч собрали россияне против нас на Курщине", "вот 50 тысяч - они прут", - ну, это так, знаете, в некоторых местах это преувеличение, в некоторых местах это даже меньше, чем те подразделения, которые там воюют. Поэтому это такая абстрактная цифра, которая очень часто не соответствует действительности", - сказал эксперт.
Кураховское водохранилище - что известно
Как сообщал УНИАН, первые сообщения о повреждении плотины Кураховского водохранилища появились утром 11 ноября
Эколог и эксперт Сети ANTS Олег Листопад заявил, что россияне уже давно пытаются атаковать Кураховское водохранилище, поскольку по дамбе идет важная для украинской логистики дорога.