Жирохов отмечает, что когда река Волчья будет заполнена водой, то обороняться будет проще.

Повреждение Кураховского водохранилища может сыграть "в плюс" Вооруженным силам Украины, ведь они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о том, зачем враг повредил плотину водохранилища в городе Курахово Донецкой области, что потенциально угрожает населенным пунктам на реке Волчья и в Днепропетровской области.

Он отметил, что с эвакуацией этих населенных пунктов могут возникнуть проблемы. В частности, потому что люди неохотно принудительно выезжают из-за их имущества, которое там остается.

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"Но в целом это, как ни странно, может сыграть только в плюс, потому что наши военные получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага. Потому что река Волчья полноводная, поэтому там где-то 100 метров она имеет ширину, но не заполнена водой. Сейчас она будет заполнена водой и обороняться будет проще", - пояснил Жирохов.

На вопрос, сдержит ли этот водный рубеж 50-тысячную российскую группировку, он отметил, что "один из элементов обороны - это плюс".

"Но, знаете, мне время от времени, когда так говорят: "50 тысяч", "вот 50 тысяч собрали россияне против нас на Курщине", "вот 50 тысяч - они прут", - ну, это так, знаете, в некоторых местах это преувеличение, в некоторых местах это даже меньше, чем те подразделения, которые там воюют. Поэтому это такая абстрактная цифра, которая очень часто не соответствует действительности", - сказал эксперт.

Кураховское водохранилище - что известно

Как сообщал УНИАН, первые сообщения о повреждении плотины Кураховского водохранилища появились утром 11 ноября

Эколог и эксперт Сети ANTS Олег Листопад заявил, что россияне уже давно пытаются атаковать Кураховское водохранилище, поскольку по дамбе идет важная для украинской логистики дорога.

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