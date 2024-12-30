В частности, если российские захватчики не найдут дополнительные сиды и средства, у них не будет никаких шансов закрепиться на востоке Днепропетровщины.

Российские захватчики могут двинуться в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, но сейчас ситуация для них не является простой. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

"Мы должны понимать, что враг вполне вероятно может двинуться в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областью. Это будет сильный военно-политический шаг. Но мы должны понимать, что нынешняя деятельность украинской армии, которая направлена на максимальное разрушение наступательного потенциала врага, уже дает о себе знать", - сказал Селезнев.

Он отметил, что за последние две недели не было ни одного дня, когда уровень вражеских потерь достигал бы ниже отметки 1,5 тысячи личного состава.

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"И вполне вероятно, может случиться так, что в обозримой перспективе враг просто выхолостит тот самый наступательный потенциал. То есть те наши надежды, на которые мы рассчитывали в начале октября, могут в начале января стать нашей реальностью", - сказал Селезнев.

Также он считает, что с военной точки зрения решение будет нерациональным, если россияне решат двигаться в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей. Согласно текущей карте мониторингового проекта DeepState, такое возможное продвижение будет подвергать смертельной опасности передовые штурмовые отряды российских оккупантов.

"Потому что, в случае эффективных ударов с флангов может случиться так, что передовые штурмовые отряды российской армии будут отрезаны от основных сил, и соответственно - ликвидированы. Поэтому, я думаю, что российские генералы абсолютно рационально оценивают эту историю... Если враг будет иметь возможность расширять фланги этого наступления, то, конечно, ситуация будет для нас более сложной", - считает Селезнев.

По его мнению, чтобы расширять фланги, врагу нужны дополнительные силы и средства, ресурсы. В то же время эксперт считает, что, несмотря на определенное снижение темпов продвижения российской армии, кажется, что оккупанты сейчас изрядно потрепаны.

"Если они найдут в ближайшей перспективе дополнительные силы и средства, в том числе, путем переброски из других вспомогательных участков фронта, то они будут иметь шанс. Если же не найдут тех же ресурсов, то никаких шансов на успешное продвижение и закрепление на новых рубежах и позициях на востоке Днепропетровской области у них нет", - подчеркнул Селезнев.

Россияне рвутся в Днепропетровскую область

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются уничтожить энергетическую систему Днепропетровской области.

25 декабря майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Украина должна уже сейчас начать подготовку к обороне Днепропетровской области, чтобы не делать этого спешно в последний момент.

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов заявил, что в случае потери Покровска посыплется фронт в Днепропетровской области.

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