Главная цель российского диктатора Владимира Путина и россиян против Украины - оккупация всей Украины, считает полковник запаса ВСУ.

Надо быть готовыми к тому, что российские захватчики выйдут на административные границы Днепропетровской области. Об этом полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, преждевременно ли сейчас говорить об угрозе выхода российских оккупантов на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей, а затем начала боевых действий на Днепропетровщине.

"Об этом надо говорить. Об этом надо знать. Потому что действительно, в Днепропетровской области не такая плотная застройка, то есть, Днепропетровская область на востоке не настолько урбанизирована как Донецкая и там бои будут иметь немного другой характер", - отметил Грабский.

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Эксперт отметил, надо понимать, что просторы Днепропетровщины больше позволяют использовать то оружие, которое оказалось достаточно эффективным, а именно дроны.

"То есть, там просто банально негде спрятаться в степях Украины. Поэтому, для противника перемещение на открытых участках местности будет связано с очень высоким уровнем риска. И поэтому, знаете, в любом деле и действии есть как положительные, так и отрицательные, как сильные, так и слабые стороны, которые надо будет учитывать и влиять на них", - считает эксперт.

По его словам, сейчас украинские защитники ведут отчаянные бои, чтобы не допустить прорыв противника к Днепропетровщине.

"Но, вместе с тем, мы должны быть готовы к тому, что противник может таки подойти к границам Днепропетровской области. Что дальше будет делать - посмотрим. Пока заявление Путина звучало таким образом, что они хотят "освободить" именно территории Донецкой и Луганской областей и не претендуют они на другие, якобы. Хотя, на самом деле мы видим ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои. Поэтому, противник будет выполнять свою более стратегическую задачу - то есть, перенос войны в другие регионы Украины для захвата всей Украины", - отметил Грабский.

Эксперт подчеркнул, что именно эта цель является главной в войне российского диктатора Владимира Путина и россиян против Украины.

Угроза наступления РФ на Днепропетровскую область - что известно

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что сейчас на Днепропетровщине надо строить фортификации и оборонительные рубежи, рыть окопы для Сил обороны, ведь россияне продвигаются в направлении Покровска Донецкой области, что может угрожать региону.

В то же время представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин отметил, что российские оккупанты готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области. В частности украинская разведка сообщила, что враг учил и готовил штурмовые группы пехоты, учил их применять боевую технику в бою для того, чтобы проводить штурмовые действия.

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