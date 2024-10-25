Военный призывает не ждать, пока угроза для региона станет прямой и очевидной.

Украина должна уже сейчас начать подготовку к обороне Днепропетровской области, чтобы не делать этого спешно в последний момент. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта", - написал он в своем телеграмме.

Военный отметил, что ситуация с городами Селидово и Покровск на Донбассе говорит о необходимости начать подготовку к обороне соседней Днепропетровской области уже сейчас. Также Жорин призвал контролировать то, как ведется такая подготовка.

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Ситуация возле Селидово

Как писал УНИАН, российским оккупантам удалось зайти непосредственно в город Селидово, заставляя Силы обороны отходить с определенных позиций.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Силам обороны наверняка придется оставить Селидово, и вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет.

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