В случае успеха на Курском фронте украинские войска могут взять станцию под свой контроль, но это не может быть целью самой операции, поскольку не принесет Украине никакой пользы.

Захват Курской АЭС не может быть приоритетной задачей украинской операции на Курском фронте, поскольку это слишком сложно в техническом плане и грозит Украине репутационными проблемами. Такое мнение в интервью Radio NV высказал начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк.

"[Мало] ее захватить, ее нужно еще эксплуатировать. У меня нет уверенности, что, отходя от станции, [россияне] не нанесут какой-то вред, провокации. Поэтому (...) захват Курской станции — это не может быть целью", – заявил он.

Гуменюк не исключает, что в случае успешного продвижения на Курском фронте ВСУ действительно могут выйти к АЭС просто по факту. Тогда наши солдаты, возможно, "захотят сфотографироваться на фоне Курской станции или взять ее под охрану".

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что говорить о подключении Курской АЭС к украинской энергосистеме в такой ситуации все равно не приходится.

"Это же не шахматы, где рокировка делается довольно быстро: взяли станцию, одну выключили, другую подключили. (...) Начиная с того, что, чтобы ее переподключить [для работы] на Украину, нужно вести дополнительные линии [электропередач]. Нет, это не тот случай, что когда захватили и решили все энергетические вопросы, блэкаутов больше не будет", – подчеркивает он.

Вместе с тем Гуменюк отмечает, что Курская АЭС, в отличие, например, от Запорожской, имеет менее безопасную конструкцию реактора, что делает ее более уязвимой для возможных инцидентов в ходе боевых действий.

"РБМК-реакторы (как на Курской АЭС – УНИАН) не имеют защитной оболочки, в которой стоит реактор, которая герметична, и которая может выдерживать падение самолетов и [действие] внешних усилий. Они, я думаю, более уязвимы к внешним воздействиям, в том числе к ведению военных действий, по сравнению с реакторами ВВЭР (как на Запорожской АЭС – УНИАН", – заявил эксперт.

Бои в Курской области: ситуация с АЭС

Как писал УНИАН, россияне пытаются нагнетать панику вокруг Курской АЭС, которая находится относительно недалеко от района наступления украинских войск в Курской области. В частности одиозный экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призывал ВСУ не приближаться к Курской АЭС, поскольку там украинцев уже якобы ждут.

Также мы рассказывали, что российские военные начали возводить оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции. На спутниковых снимках видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

Вас также могут заинтересовать новости: