Представитель Совета Федерации РФ "напугал" украинские Вооруженные силы.

Представитель Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин предупреждает Украину о том, что не стоит пытаться вернуть захваченную российскими оккупантами Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующее сообщение он оставил в своем Telegram-канале.

Рогозин, в частности, призвал Вооруженные силы Украины не пытаться атаковать ЗАЭС ни с воздуха, ни по воде, и подчеркнул, что любые попытки якобы будут жестоко подавлены.

"Хочу еще раз обратиться к противнику по Запорожской АЭС: не лезьте сюда. Даже не пытайтесь. Ни вертолетным десантом, ни понтонными переправами, ни быстроходными катерами из Запорожья вниз для штурма ЗАЭС. Не надо. Здесь вас ждут и уничтожат", - написал политик. Видео дня

Пожар на Запорожской АЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации на ЗАЭС. По его словам, оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.

Ранее в Запорожской областной военной администрации сообщили, что пожар на Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации в Никопольском районе, откуда фиксировали пожар, в норме.

Напомним, накануне вечером над Запорожской АЭС заметили густой дым. Председатель РОА сообщил, что гореть могли шины, которые подожгли в градирне, - сооружении для охлаждения воды атмосферным воздухом.

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