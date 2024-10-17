Он отметил, что подразделения Нацгвардии Украины взяли под контроль Журавлевкой на Белгородщине.

За год Украина и Россия взяли под свой контроль одинаковую площадь земель на территории друг друга, но при разительной разнице в потерях. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

По его словам, Силы обороны имели успех не только в Курской области, а уже есть информация, что бригада Национальной гвардии "Спартан" взяла под контроль населенный пункт Журавлевка на Белгородщине. При этом подчеркнул, что для Украины крайне необходимо расширять плацдарм на территории России, который будут контролировать Силы обороны. Дикий отметил, что важно, чтобы он распространился на Белгородскую и Брянскую области.

Он подчеркнул, что важно, чтобы эта операция наконец срезонировала в самой России. По его словам, если в мире Курская операция "выстрелила" медийно, политически, то в России - нет.

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При этом отметил, что российские информационные войска смогли выстраивать картинку, что это якобы пограничный инцидент, но в то же время показывать бои в Донбассе как определяющие. Дикий сказал:

"Поэтому для Украины важно было бы показать, что происходит заход в другие области России. Не только в Курск. Это даже в российском обществе начнет вызывать много вопросов о том "настоящий ли царь" и настолько ли сильный режим как его изображают".

Ветеран АТО считает, что в украинском обществе начал царить "депресняк" по поводу продвижения россиян на Донбассе за последний год.

"Успехи у врага есть, но они, мягко говоря, не сопоставимы с тем сколько они за него платят. Если ты способен, грубо говоря, за каждый погонный метр заплатить по солдату, то тебя не остановишь", - подчеркнул Дикий.

По его словам, в то же время мы не замечаем успехов, которые есть сегодня на фронте. Дикий напомнил, что вблизи Липцев Харьковской области украинские бойцы зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов в рамках новой операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Там дело не в 400 гектарах, а в том, что именно на этом направлении российские оккупанты ближе всего подтянулись к Харькову. Они надеялись расширить плацдарм, чтобы начать обстреливать Харьков еще и из артиллерии, потому что городу и так достается от авиационных бомбардировок. На сегодня этот вопрос снят с повестки дня", - сказал он.

По его словам, до этого была операция в Волчанске, когда от оккупантов выбили из агрегатного завода. Он добавил:

"За год и неделю наступления Россия оккупировала 1300 кв. км территории Донбасса ценой потери нескольких десятков тысяч убитыми и парой сотен тысяч ранеными. И для сравнения: ровно столько же - 1300 кв.км мы два месяца назад заняли в ходе Курской операции и держим под контролем. При этом у нас есть также потери, но они с разницей в несколько нулей по сравнению с россиянами".

Он признает, что ситуация на фронте сложная, но общество на нее смотрит еще и через "черные очки".

Война в Украине - ситуация на Харьковском направлении

В ходе операции Главного управления разведки Минобороны Украины на севере Харьковской области было "зачищено" 400 гектаров леса и уничтожено почти полк оккупантов.

Операцию провели бойцы подразделений "Артан", Kraken и Международного легиона недалеко от населенного пункта Липцы.

Отмечалось, что произошел захват батальонного района обороны противника, уничтожение трех мотострелковых батальонов, отряда "Шторм" и разведывательной роты 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса РФ.

Сказано, что эта операция создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковской области.

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