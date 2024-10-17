Россия за сутки потеряла, в том числе 17 танков.

Общие боевые потери РФ на войне против Украины возросли и пересекли отметку в 674 тысячи противников.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери россиян за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 674 тыс. 270 (+1 тыс. 420 за сутки) человек.

Среди потерь в технике захватчиков, в частности, 9 тыс. 14 (+17) единиц танков, 18 тыс. 2 (+33) боевые бронированные машины, 19 тыс. 510 (+51) артиллерийских систем и 1 тыс. 232 (+1) реактивные системы залпового огня.

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В Генштабе добавили, что также "минусовано" 978 средств противовоздушной обороны, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 тыс. 104 (+54) беспилотники оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 620 крылатых ракет:

Кроме того, поражено 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 26 тыс. 815 (+83) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 446 (+5) единиц спецтехники. Отмечается, что данные уточняются.

Продолжается война в Украине - важные новости

Как сообщалось, спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства ознакомил президента США Джо Байдена с этим документом во время визита в Штаты в сентябре.

Во время брифинга Миллер не уточнял журналистам свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые Белый дом видит в этом плане. По его словам, главы государств в телефонном разговоре 16 октября, "очевидно", касались вопроса плана победы Украины в войне с Россией.

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