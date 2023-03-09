Секретарь СНБО увидел очень опасные настроения среди украинцев после года войны.

В Украине появляется все больше сторонников мирных переговоров с Россией уже на текущем этапе войны. Это является очень опасной тенденцией, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Говорить Великий Львiв".

По его словам, одной из целей сегодняшнего массированного обстрела ракетами была попытка склонить Украину к началу мирных переговоров.

"Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится все больше и больше, и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить", – заявил Данилов.

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Перспективы мирных переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не намерен вести мирные переговоры с действующим руководством РФ, которое он считает недоговороспособным. По его словам, сейчас он не думает о таких переговорах "даже теоретически".

Западные партнеры Украины, по крайне мере на словах, в целом разделяют эту позицию. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сейчас Путин не показывает готовности к реальным переговорам.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что сейчас Путин готов вести переговоры лишь о том, как ему все должны подчиниться.

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