Госсекретарь отметил, что нынешняя позиция Кремля является неприемлемой.

Есть "ноль свидетельств" того, что власти РФ действительно готовы к началу содержательных дипломатических переговоров, чтобы прекратить свою войну против Украины.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Узбекистане, передает Голос Америки. Он отметил, что Кремль не готов к переговорам.

"Наоборот, - отметил Блинкен. - Есть свидетельство обратного. Только послушайте, что президент Путин говорит". Госсекретарь привел свежее заявление российского президента Владимира Путина о том,, что нет смысла разговаривать, пока Украина "не признает новую территориальную реальность". "Иначе говоря, пока Украина не признает, что РФ захватила ее территории и заберет их - он даже не будет говорить", - пояснил Блинкен и подчеркнул, что такое предложение неприемлемо.

Видео дня

По словам Блинкена, международное сообщество стремится к справедливому и прочному миру. А не к такому, где Кремль может повторить свои действия через год, два или три, когда отдохнет и перевооружится для атаки.

Кроме этого Блинкен прокомментировал и мирный план для Украины авторства Китая. "Китай не может иметь и то, и другое. Он не может заявлять о себе как о силе за мир и при этом продолжать раздувать огонь, которой начал Путин", - сказал Блинкен.

Вероятные переговоры Украины с РФ

Власти Украины четко высказали позицию, которая заключается в том, что переговоры с РФ возможны только после вывода российских войск. В офисе президента при этом намекали, что в Кремле хотят переговоров уже сейчас.

Западные партнеры Украины отметили, что не против украинско-российских переговоров, но проводиться они должны исключительно на условиях Киева. Союзники не раз подчеркивали, что и содержание этих переговоров тоже за Украиной.

При этом 27 февраля издание Bild обнародовало данные о том, что союзники могут оказывать давление на Украину по поводу переговоров с РФ. Данная ситуация может иметь место, если будущее наступление ВСУ терпит неудачу.

Вас также могут заинтересовать новости: