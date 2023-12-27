Он отметил, что российские оккупанты фактически полностью уничтожили город.

Российские оккупационные войска полностью уничтожили Марьинку и хотят захватить то, что от нее осталось.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. "Маленькая часть города все еще находится под контролем ВСУ, но есть желание россиян захватить этот населенный пункт. Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью его уничтожили". Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения", – рассказал Данилов о ситуации в Марьинке.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация в районе Марьинки сложнее и хуже, чем под Бахмутом. "Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", – рассказал он.

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Ситуация с Марьинкой

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Марьинки. При этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются, говорить о ее полном увлечении некорректно.

Сегодня Институт по изучению войны отметил, что вероятный захват Марьинки российскими оккупантами представляет собой ограниченную тактическую выгоду и не предвещает какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

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