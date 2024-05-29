Отмечается, что эти шаги будут представлять собой значительную "эскалацию" политики Байдена по поддержке Украины.

Достижения России на фронте в Украине заставляют Белый дом пересмотреть некоторые так называемые "красные линии". Чтобы противостоять наступлению России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры, пишет в авторской колонке на The Washington Post обозреватель Дэвид Игнейшес.

Речь идет о том, чтобы наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак на территорию России.

"Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины, стремящейся избежать прямой конфронтации с Путиным или его ключевым союзником - Си Цзиньпином. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает растущую обеспокоенность администрации уязвимостью Украины на поле боя", - отметил автор. Видео дня

Указывается, что особенно деликатна угроза новых санкций против Китая, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.

"Но официальные лица США обеспокоены тем, что Пекин, хотя формально и соблюдает свое обещание не поставлять оружие Москве, стал крупнейшим помощником российского оборонного сектора и его полномасштабного вторжения в Украину", - добавил обозреватель.

Отмечается, что Китай является крупнейшим поставщиком в Россию 50 "высокоприоритетных" товаров двойного назначения, а также поставляет около 70% российского импорта станков и 90% импортируемой микроэлектроники. Кроме того, КНР предоставляет России спутниковые технологии, которые могут иметь решающее значение для связи и нацеливания при ударах по Украине.

Обозреватель добавляет, что не менее сильно официальные лица США обеспокоены тем, что Россия сосредотачивает войска и технику на границе для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины:

"Американская артиллерия и ракеты малой дальности могли бы поразить эти цели, не угрожая глубокими ударами по России. Но на данный момент Соединенные Штаты ограничивают их применение внутри Украины, поэтому они не могут нанести удар по крупным российским центрам материально-технического снабжения и сбора войск прямо за границей. Но ситуация может измениться, поскольку другие страны НАТО оказывают давление на Байдена, чтобы тот ослабил контроль".

Автор предполагает, что, возможно, мы приближаемся к еще одному переломному моменту в Украине:

"В то время как Китай все больше склоняется к партнерству с новой доминирующей Россией, Байден раздумывает, стоит ли углублять свой союз с Киевом. Это повлечет за собой новые риски, но это имело бы смысл, если бы это могло поддержать шаткую Украину и восстановить баланс за столом переговоров, за которым в конечном итоге должна быть улажена эта война".

Удары по территории России - что говорят в США

Как писал УНИАН, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не изменили своей позиции относительно применения американского оружия для ударов по российской территории – это "не поощряется":

"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на более широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов".

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