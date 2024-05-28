Присутствие Джо Байдена на Саммите мира очень важно, потому что сейчас для Украины и мира очень важна позиция США.

Российский лидер Владимир Путин будет аплодировать стоя, если президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не приедет на Глобальный Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. И я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки, потому что они нам очень помогают", - отметил Зеленский.

По его словам, в июне состоится Саммит мира, который организует весь мир, но потом Россия тоже попытается что-то организовать.

"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его - этому только будет аплодировать Путин. Лично аплодировать Путин, причем стоя", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что также ожидается ответ Китая и хочется получить ответ от Бразилии и от других государств.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

Президент Украины подчеркнул, что Путин очень боится Саммита мира в Швейцарии. Он считает, что Путин стремится собрать какое-то сборище как параллельную платформу Глобальному саммиту мира, в котором должно принять участие не менее 90 стран мира.

Местом проведения Глобального Саммита мира выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн в Швейцарии.

Швейцария, как хозяйка саммита, надеется принять представителей более 120 стран.

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