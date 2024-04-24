Ракетчики поразили наземную станцию управления БпЛА и одно средство ПВО.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в сводке Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, одному району сосредоточения вооружения и военной техники, двум районам сосредоточения личного состава, одному средству ПВО и трем другим важным объектам противника.

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Кроме того, Генштаб сообщил, что происходит по всем направлениям фронта. Так, на Купянском направлении враг 5 раз атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении воинами ВСУ отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки наша авиация ощутимо поджарила позиции российских войск. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке Генштаба.

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