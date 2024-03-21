Есть попадания, Генштаб дал детали.

Вооруженные силы Украины устроили оккупантам новый виток "ада" на фронте: нанесли удары по 10 районам дислокации военных и техники врага авиацией.

Детали о боевых сутках украинских защитников раскрыл в утреннем отчете Генштаб ВСУ. Там уточнили, что у противника есть "прилеты". В частности, 1 склад боеприпасов ликвидировали наши ракетные войска.

Со своей стороны Россия за минувшие сутки нанесла 4 ракетных удара по Украине. Оккупанты также реализовали 69 авиационных ударов и 123 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - сказал о печальном Генштаб.

Россия ударила по Киеву баллистикой, но ничего не получилось

В ночь на 21 марта Россия попыталась уничтожить немалое количество людей в Киеве ударом баллистических ракет - они считаются самыми опасными в арсенале врага. С этой целью оккупанты ударили по Киеву одним "Искандером" и ракетой "Кинжал" (в дополнение также запустили 29 крылатых ракет).

Благодаря эффективной работе Воздушных сил Украины - ни одна из них не достигла цели. В то же время некоторые обломки ракет упали на жилые районы столицы. По оперативным данным мэра Киева Кличко, есть 10 пострадавших: шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы, четверо - в Святошинском.

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