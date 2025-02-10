Украинские военные возвращают себе инициативу в Курской области РФ, а также в районе Торецка и Покровска Донецкой области.

ВСУ активизировали контратаки вдоль всей линии фронта с целью замедлить продвижение российских оккупантов и выиграть время перед возможными переговорами.

В частности украинские военные возвращают себе инициативу в Курской области РФ, а также в районе Торецка и Покровска Донецкой области, пишет издание Le Figaro. В январе этого года ВСУ возобновили контратаки и продвинулись примерно на 10 км к югу от Суджи и взятие под контроль нескольких населенных пунктов облегчает положение украинцев в Курской области, которую можно использовать как козырную карту в будущих переговорах с Кремлем.

В связи с этим издание отметило, что Украина пытается максимально усилить свои позиции. По словам источника издания, цель состоит в том, чтобы выиграть время, поставив перед россиянами тактические дилеммы, которые усложнят их наступление и снизят темпы атак.

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Такая тактика, как отметило Le Figaro, используется украинцами не только на Курщине, но и в районах Торецка и Покровска, где им также удалось затормозить продвижение оккупантов.

Но локальные украинские контратаки не способны переломить ситуацию на поле боя. Россияне сохраняют инициативу и продвигаются примерно на 10 кв км в день. Издание со ссылкой на военный источник отметило, что в контексте войны на истощение и "учитывая степень истощения Украины, эти контратаки не являются долгосрочной стратегией". Однако в краткосрочной перспективе они позволят Украине укрепить позиции перед потенциальными мирными переговорами с Кремлем.

Вероятные переговоры Украины и РФ

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете вести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что своим запретом кому угодно вести переговоры от имени Украины с Россией, он остановил сепаратизм в Украине.

6 февраля этого года Зеленский заявил, что готов к переговорам с РФ, но Путин боится с ним разговаривать.

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