Друг пытался доставить пенсионера в больницу, но ранения оказались слишком тяжелыми

Российские военные сегодня, 31 июля, ударили по микрорайону Корабел в Херсоне. Под вражеский обстрел в собственной машине попал 65-летний мужчина.

"Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Также ранение получил 38-летний херсонец - с травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.

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Справка УНИАН. Корабел - один из микрорайонов, которые входят в состав Корабельного района Херсона. В частности, Корабельный район охватывает микрорайоны Шуменский, Корабел, Забалка, Сухарное, Жилселище, Поселок-4, Поселок-5. Также в его состав входят Камышанский поселковый совет, включающий 4 населенных пункта: пгт Камышаны, поселок Куйбышево, Петровское и Приозерное. Корабельный район преимущественно расположен на правом склоне долины реки Днепр, в нем - Херсонский речной порт, экономическая деятельность которого прерывалась в годы Гражданской войны, Второй мировой войны и во время нападения России на Украину.

Микрорайон Корабел занимает Карантинный остров (его северо-восток), через пролив Кошевую возведен автотранспортный мост.

Утренний удар по центру Херсона - что известно

Утром 31 июля оккупанты нанесли удар по центру Херсона из реактивной системы залпового огня "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия - он погиб, еще двое раненых работников коммунального предприятия, 46 и 43 лет, доставлены в больницу.

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