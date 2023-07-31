Враг обстрелял Херсонскую область, есть разрушения, ранены 5 человек.

На юго восточном направлении деятельность вражеской тактической авиации была мощной, что указывает на то, что оккупанты собирают разведывательные данные и, вероятно, готовятся к мощным атакам на будущее. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что хоть была объявлена воздушная тревога по всей Украине, но для "Юга" это было не так критично. "Хотя активность вражеской тактической авиации на юго восточном направлении была мощной и это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что стратегическую авиацию враг начинает подтягивать и готовить к определенным маневрам", - рассказала она.

Гуменюк сообщила, что враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью Херсонщины к предыдущему количеству, когда они "максимально активно били". При этом отметила, что на сегодня у оккупантов количество снарядов все таки меньше и они испытывают "снарядный голод", хотя уже сейчас выходят на уровень 50-60 обстрелов в сутки. По ее словам, этот "снарядный голод" связан и с ударами Сил обороны по Чонгарскому мосту через который оккупанты перебрасывают военную технику и личный состав.

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"Сейчас снова активничают и, в частности, Херсону этой ночью доставалось достаточно мощно - более 10 раз обстрелян областной центр. Есть повреждения жилых домов", - рассказала она.

Ситуация в Херсоне и области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

По его словам, по городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - сообщил Прокудин.

Как сообщал УНИАН, Стратегическое командование ВСУ подтвердило, что 29 июля Силы обороны Украины успешно ударили по Чонгарскому мосту. Это затрудняет для врага поставку боеприпасов и техники на фронт.

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