Сегодня утром враг обстрелял город "Градами".

Только что российские военные нанесли удара по центру Херсона. Как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сегодня около 8: 20 армия РФ обстреляла центральную часть города из Херсона из реактивной системы залпового огня "Град".

"Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", - рассказал чиновник.

Позднее стало известно о еще двух раненых работниках коммунального предприятия. По данным Прокудина, это мужчины 46 и 43 лет. В результате обстрела они получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

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Всего, по данным Херсонской МВА, в результате обстрела один человек погиб, четыре - доставлены в больницу. Все являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.

Прокудин отмечает, что только по Херсону враг выпустил 36 снарядов. По его словам, за минувшие сутки российские военные почти 70 раз обстреляли Херсонщину, выпустив по мирным жителям 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и ударных беспилотников.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне. Из - за российской агрессии вчера 5 человек получили ранения", - говорит глава ОВА.

По его данным, 29 июля в Херсонской области были ранены два человека, в областном центре вражеские удары пришлись, в частности на территорию одного из заводов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Удары по Харькову - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля, в результате ракетного удара, который оккупанты нанесли по Харькову, повреждено складское здание, возник пожар, пострадал и госпитализирован охранник.

В частности, противник атаковал Новобаварский район города, общая площадь пожара составляла около 200 кв. м.

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