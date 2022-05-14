Украинские военные продолжают отрабатывать навыки наступательных действий.

Подразделения Сухопутных войск ВСУ показали новую военную технику, которую Украина получила от Соединенных Штатов. Речь идет о бронетранспортерах M113.

Соответствующие фотографии опубликовали в телеграмм-канале силового ведомства.

В публикации говорится, что наши воины уже активно используют технику и вооружение предоставленные нашими партнерами. Военные технику от США сразу будут использовать в боях с оккупантами.

"Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага", – отметили в Вооруженных Силах.

Пока бойцы совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники. В общем, все то, что сейчас требует максимального совершенствования для нашей безоговорочной победы.

Ранее в Минобороны показали, как артиллеристы с помощью "Градов" дают хорошую взбучку рашистским войскам.

Также в ведомстве делились чрезвычайно ценными и одновременно историческими фотографиями – украинского снайпера за работой, которые держат российских захватчиков на прицеле 24/7.

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