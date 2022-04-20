Российские оккупанты не совершили прорывов ни на одном из направлений. Весь украинский народ эффективно сопротивляется захватчикам и наносит им большие потери.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.
Он отметил, что на территории Донецкой и Луганской области, где враг сосредоточивает свои основные усилия, в течение суток отбито 10 атак российских оккупантов, а также уничтожено 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему.
По словам Арестовича, Воздушными силами Украины за сутки поражено 9 воздушных целей – 1 самолет, 1 вертолет, 6 БПЛА и крылатая ракета.
Защитники Мариуполя держат оборону
Он подчеркнул, что Мариуполь держится, бои идут в районе завода "Азовсталь" и в некоторых других районах. "Противнику нелегко там, он несет огромные потери", – сказал Арестович. Он призвал людей максимально воспользоваться гуманитарным коридором, чтобы выехать из города.
Оккупанты сосредоточили основные силы на Изюмском направлении
Арестович отметил, что главным направлением сосредоточения усилий противника остается Изюмское направление – от Изюма на Славянск.
"Там они сосредоточили свои войска, там они пытаются продвигаться, но тщетно. Им пока не удается, хотя анонсированное ими страшное наступление продолжается уже третьи сутки. Так же противник пытался штурмовать сегодня Рубежное и Попасную в Луганской области, чтобы отбить. По некоторым данным, которые нуждаются в уточнении, более 130 оккупантов раненых поступило в местные больницы на территорию, которую контролируют сейчас российские войска", – рассказал Арестович.
О Херсонском направлении
"Противник под "мощным руководством нового руководителя операции генерала Дворникова" пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на границы Херсонской области, даже те, которые находятся на правом берегу, в сторону Николаева", – отметил Арестович.
Он добавил, что оккупанты Николаевскую область обстреливают для того, чтобы заставить наши войска бороться с артиллерией противника, искать их, а не наступать, но "мы и там ведем отдельные осторожные взвешенные, но тактические действия, для того, чтобы разгромить группировки противника на правом берегу".
Также Арестович рассказал, что в Запорожской области на Гуляйполівському направлении, противник пытается продвигаться, но "несмотря на анонсы и несмотря на заверения, несмотря на сообщения о массивном наступлении, это не так – он осторожно продвигается вперед отдельными ротными и тактическими группами – это 100 людей с техникой - и попадает под удары нашей авиации, артиллерии и наземных сил, которые ведут там активно маневры".
На Киевском, Черниговском и Сумском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины прикрывают государственную границу и признаков создания наступательных группировок противника там не отмечено.
В Харьковской области идут бои и Генеральный штаб ВСУ заявляет о нескольких освобожденных населенных пунктах.
Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 20 апреля украинские защитники ликвидировали почти 21 тысячу врагов. Также уничтожено 815 танков, 171 самолет и 150 вертолетов.