Более 130 раненых оккупантов в Луганской области поступило в местные больницы.

Российские оккупанты не совершили прорывов ни на одном из направлений. Весь украинский народ эффективно сопротивляется захватчикам и наносит им большие потери.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

Он отметил, что на территории Донецкой и Луганской области, где враг сосредоточивает свои основные усилия, в течение суток отбито 10 атак российских оккупантов, а также уничтожено 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему.

По словам Арестовича, Воздушными силами Украины за сутки поражено 9 воздушных целей – 1 самолет, 1 вертолет, 6 БПЛА и крылатая ракета.

Защитники Мариуполя держат оборону

Он подчеркнул, что Мариуполь держится, бои идут в районе завода "Азовсталь" и в некоторых других районах. "Противнику нелегко там, он несет огромные потери", – сказал Арестович. Он призвал людей максимально воспользоваться гуманитарным коридором, чтобы выехать из города.

Оккупанты сосредоточили основные силы на Изюмском направлении

Арестович отметил, что главным направлением сосредоточения усилий противника остается Изюмское направление – от Изюма на Славянск.