Украинские защитники ликвидировали почти 21 тысячу врагов.

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 20 900 российских оккупантов. Они также уничтожили 815 танков, 171 самолет и 150 вертолетов.

Статистикой вражеских потерь по состоянию на 20 апреля поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

Обновленные данные потерь России в Украине

личного состава — около 20 900 человек;

танков – 815 единиц;

боевых бронированных машин — 2087 единиц;

артиллерийских систем — 391 единица;

РСЗО — 136 единиц;

средств ПВО — 67 единиц;

самолетов — 171 единица;

вертолетов — 150 единиц;

автомобильной техники — 1504 единицы;

кораблей/катеров — 8 единиц;

цистерн с ГСМ — 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 165 единиц;

специальной техники — 27 единиц;

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на разных направлениях. Если сравнить свежую статистику с данными за предыдущие сутки, то можно увидеть, насколько эффективно действуют ВСУ. Украинские защитники устранили 100 противников, уничтожили 13 танков, 5 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 2 истребителя и так далее.

Напомним, сейчас на Донбассе идет вторая фаза войны. Оккупанты активизировали наступление на востоке, однако ВСУ дают достойный отпор. За прошлые сутки украинские защитники отразили 10 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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