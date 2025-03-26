Руководитель "Центра изучения оккупации" прокомментировал представленные россиянами уже во время мирных переговоров планы по развитию путей сообщения на Херсонщине.

Условия россиян относительно мирного соглашения о прекращении войны в Украине, в которых говорится о передаче им 4 областей Украины, следует воспринимать не как завышенные требования, а реальные планы, на которых те будут настаивать. Такое убеждение высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире "Суспільного".

Он обратил внимание, что россияне официально на государственном уровне говорят о планах развития путей сообщения на украинских территориях, включая те, которые даже не под их контролем сейчас находятся.

"Была презентация реконструкции железной дороги в Херсонской области, а за несколько дней до того они представили так же реконструкцию автомобильных дорог в Херсонской области, в том числе и строительство мостов. И речь идет не только о тех территориях, которые они оккупировали и контролируют на сегодняшний день. Они это представляют вместе с территорией, которая находится под контролем Украины, например, Херсон, и большая часть Херсонской области, которая является нашей и контролируется нами", - отметил Андрющенко.

Видео дня

По его словам, речь идет о трех мостах, один из которых - железнодорожный, которые россияне хотят построить в районе поселка Раздольное.

Андрющенко напомнил, что враг налаживает новую логистическую ветку и на территории Донецкой области - строит железнодорожное сообщение из Ростова (в Крым) и восстанавливает автодороги.

"В целом речь идет об обеспечении севера необходимой скоростью, необходимым количеством, в первую очередь, военных конвоев. Речь идет об участке дороги от Новоазовска до Донецка - ее называли старая новоазовская трасса. Россияне ее постоянно используют для переброски войск: воины заезжают с территории РФ, а дальше хотя бы частично движутся по этой трассе в сторону Волновахи через поселок Гранитное, или непосредственно на северную сторону Донецка", - объяснил он.

Вместе с тем, как говорит Андрющенко, шансов у россиян реализовать все эти планы на Херсонщине практически нет сейчас, "учитывая ту огневую силу", которая есть у Украины. Но отметил, что реализация планов значительно улучшит их военную логистику из РФ до Крыма, потому что "это на недели ускорит обеспечение оккупантов".

Андрющенко отметил, что эти презентации россиян именно в период непростых переговоров по завершению войны свидетельствуют о том, что страна-оккупант не просто не отказывается от планов по развитию собственной логистики на оккупированных территориях, а в целом посягает и на те наши территории, которые под контролем Украины.

"Все это во время переговоров, которые сейчас продолжаются, такие презентации, кажется, очень ярко демонстрируют, что эти требования россиян передать им полностью те 4 области, указывают на то, что это не завышенные какие-то требования россиян, а вполне их реальные планы, на которых они будут настаивать все это время. Одна презентация была на прошлой неделе, вчера была презентация по железной дороге. И у нас сейчас идет трек переговоров, а они не стесняясь на государственном федеральном уровне это абсолютно спокойно заявляют", - подчеркнул Андрющенко.

Планы России в отношении территорий Украины

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовали наглые требования Москвы в Саудовской Аравии. В частности Россия требует признать российскими частично оккупированные украинские Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

На переговорах в Саудовской Аравии российская сторона выдвинула требование о полном выводе Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку уже "включила" их в состав РФ.

Также Андрющенко заявил, что в районе Мариуполя российские оккупанты строят одновременно три новых моста, один из которых - железнодорожный. По его данным, железнодорожный мост проходит через реки Берестовую и Кальмиус в районе села Раздольное, также - через балку Широкую по автомобильной трассе Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки, которую оккупанты строили, как резервную весной 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: