Москва надеется, что Трамп будет давить на Киев.

На переговорах в Саудовской Аравии российская сторона добивается полного вывода Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на "знакомые с логикой Кремля" источники. По словам одного из чиновников, Москва стремится любой ценой получить контроль над регионами, поскольку их потеря нанесет кремлевскому правителю Путину политический удар:

"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область".

Другой чиновник сказал, что президент США Дональд Трамп либо будет оказывать давление на Украину, настаивая на выводе войск, либо скажет России вступать в затяжные переговоры, параллельно пытаясь захватить эти области. Второй вариант для Москвы хуже, поскольку тогда оккупационной армии придется форсировать реки.

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Также Россия могла бы попытаться оккупировать часть Днепропетровской или Сумской областей, чтобы "обменять" их на Херсон и Запорожье. "Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", - добавил он.

Российский дипломат сказал журналистам, что американский президент не сможет "сдать" всю Украину, однако Москва надеется на то, что ему все равно, какие территории "отдавать" Путину:

"Насколько я понимаю, Трамп хочет видеть современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто так отдать Украину полностью. Но где именно будет проведена граница - для него это не так уж и важно".

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, 23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Главными темами обсуждения были защита инфраструктуры, безопасность судоходства и прекращение огня на фронте.

На следующий день прошли закрытые переговоры между российской и американской сторонами. Согласно данным СМИ, встреча длилась более 12 часов с перерывами. Ожидается, что совместное заявление по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта.

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