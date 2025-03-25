Речь идет о разветвлении логистики в рамках сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Российские оккупанты строят одновременно три новых моста, один из которых - железнодорожный. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

По его словам, железнодорожный мост проходит через реки Берестовую и Кальмиус в районе села Раздольное, также - через балку Широкую по автомобильной трассе Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки, которую оккупанты строили, как резервную весной 2024 года.

"Цель захватчиков - кардинальное улучшение логистики Ростов-Новоазовск-Волноваха (через село Гранитное) - Донецк для автомобильных дорог и строительство новой железнодорожной ветки Мариуполь-Ростов", - написал он.

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Он отметил, что по сути это разветвление логистики из Ростова в рамках сухопутного коридора в аннексированный Крым.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе есть много проблем. Среди них - проблемы с питьевой водой - в городе критически обмелело водохранилище. Поэтому Мариуполь перешел на жесткий график подачи питьевой воды. Уже этим летом мариупольцы останутся без центрального водоснабжения. Также в городе страдает медицинская сфера и это привело к росту смертности. Например, в городе отсутствует детское больничное отделение, из-за чего люди вынуждены вывозить детей на лечение, а ближайшие точки, где можно получить квалифицированную помощь - Донецк и российский Таганрог.

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