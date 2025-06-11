Сейчас приоритетными направлениями является маскировка линий обороны, отметил Денис Попович.

Те фортификации, которые Украина или Россия строили в 2023 и в начале 2024 годов - уже не актуальны. Поскольку изменились методы ведения войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Все слышали о килл-зонах, дронах, которые сейчас действуют. Дрон одновременно выполняет и аэроразведку. Он увидел укрепление, огромный блиндаж. И даже если он был установлен по всем правилам и по состоянию на 2023 год был актуален, то сейчас его просто разберут. Тот же дрон может просто залететь внутрь этого блиндажа и уничтожить все внутри. Мы видели много кадров, когда эти дроны залетали в укрытие", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас основой удачной линии обороны является маскировка, установка фальшивых целей, сетки от БпЛА и минирование, которые смогут задержать вражескую пехоту.

Видео дня

"Теперь является основой то, что надо зарываться в землю, чтобы дрон не заметил и не навел огонь артиллерии или сам не уничтожил. Все эти огромные опорные пункты с блиндажами, которые могли защитить от КАБов, теперь и это не очень может спасать", - добавил Попович.

Фортификации на фронте: важные новости

Ранее Александр Пивненко - командующий Национальной гвардии и член Ставки Верховного Главнокомандующего заявил, что в случае прекращения огня Украине надо застроить фортификациями все 40 километров возможной буферной зоны с Россией. По его словам, на это у Украины может быть 2-3 года.

"Надо такие фортификации, чтобы вообще они тупо погибали там. 40 км буферной зоны застроить фортификациями. И постоянно держать войска в боевой готовности", - подчеркнул Пивненко.

Также генерал рассказал, сколько Украина может продержаться без помощи Европы и США.

О важности фортификаций на Сумщине рассказал также военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что там сейчас оккупанты уперлись в первую линию обороны Украины. По мнению эксперта, дальше врагу вряд ли удастся продвинуться.

"Сейчас, скорее всего, враг упрется в те фортификации, и вероятность его продвижения вперед дальше ближе к областному центру будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей, которые враг будет готов тратить для реализации этого плана", - пояснил Селезнев.

В то же время он посоветовал жителям Сум осуществить эвакуацию, если есть такая возможность.

Вас также могут заинтересовать новости: