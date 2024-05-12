В Волчанске начались уличные бои, - военный

Воин отметил, что необходимых фортификаций не было, поэтому продвижение врага достаточно быстрое и стремительное.

Наступление России на Харьковскую область стремительно разворачивается. Сейчас в Волчанске начались уличные бои.

Как сообщает командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский, в Волчанске сложная ситуация. Город оказался на грани окружения.

"Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала прекрасно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А зачем тогда все?", - написал Ярославский. Видео дня

Военный заявил, что первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой.

"За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", - отметил военный.

Ярославский добавил, что ВСУ теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 22-го.

Атака на Харьковскую область

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. На Купянском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте остается обостренной, противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории нашего государства. По его словам, сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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