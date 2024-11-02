Наши защитники уничтожили 8 танков, 37 артсистем и десятки единиц другой техники.

Вооруженные силы Украины в первый день ноября обезвредили на фронте 1270 солдат оккупационной армии.

Как сообщает Генштаб Сил обороны, в целом Россия потеряла на войне в Украине уже 697 680 военнослужащих. Кроме того, было сожжено тысячи единиц техники и вооружения, в частности:

танков - 9170 (+8);

боевых бронированных машин - 18487 (+17);

артиллерийских систем - 20076 (+37);

РСЗВ - 1244 (+0);

средства ПВО - 994 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28):

крылатые ракеты - 2628 (+0):

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

В то же время ВСУ уничтожили 28114 (+76 за сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3583 (+4) единиц специальной техники.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

По последним данным DeepState, российские захватчики оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области, продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

Как пишет New York Times, Украине хватит солдат еще максимум на год войны. В сентябре издание The Wall Street Journal написало, что в конфиденциальной украинской оценке, сделанной в начале года, количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 000 человек, а раненых - 400 000. Однако впоследствии украинский президент Владимир Зеленский опроверг эти данные, заявив, что цифры гораздо меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: