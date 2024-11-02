Курская операция: украинские воины продвинулись возле Суджи, - ISW

Впрочем, в соседнем Глушковском районе бои не ведутся, там наблюдается затишье.

Украинская операция в Курской области РФ продолжается. Недавно воины продвинулись на север от Суджи. В то же время в Глушковском районе наблюдается некоторое затишье, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 31 октября подтверждают продвижение украинских войск к западной и юго-западной части Русского Поричного, что к северу от Суджи.

В то же время российские пропагандисты уверяют, что оккупантам удалось продвинуться на восток от Кореневого - возле Кремневого. Никаких подтверждений этих территориальных изменений нет.

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Кроме того, российские источники заявляли о штурмовых действиях украинских войск вблизи Новоивановки к юго-востоку от Кореневого и в районе Плехового, что к югу от Суджи.

В Курской области действуют подразделения российской 83-й отдельной воздушно-десантной бригады и 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота РФ.

Курская область - последние новости

Как сообщал УНИАН, эксперт по военным вопросам из RAND Corporation Майкл Бонерт обратил внимание, что украинские военнослужащие в Курской операции получили над Россией преимущество, которого никогда не имели на протяжении всей полномасштабной войны. Оно заключается в том, что ВСУ не нужно защищать ни один из российских городов в Курской области.

В то же время военный эксперт из Стимсоновского центра Уильям Альберк отметил, что Россия пока отвоевывает "самые легкие участки" и что "российским оккупантам будет гораздо труднее справиться с остальной частью украинского выступления". Украина, по его словам, может "выбирать, когда и где обороняться".

В свою очередь эксперт Дмитрий Снегирев не исключает, что зона влияния ВСУ на территории РФ будет расширена за счет Брянской и Белгородской областей.

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