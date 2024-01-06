Участились случаи стрельбы россиян по своим.

Российские оккупанты снова активизировались на Марьинском направлении - за сутки ВСУ отбили там 15 атак. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Также не снижается количество авиаударов - всего в операционной зоне ОСГВ Таврия враг нанес 15 авиаударов, один ракетный удар, провел 37 боевых столкновений и совершил 778 артиллерийских обстрелов", - сказал спикер.

По словам Штупуна, противник не оставляет попыток окружить Авдеевку - несет значительные потери, но пытается идти вперед. На тактическом уровне постоянно меняет направления концентрации усилий.

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Спикер отметил, что за прошедшие сутки наши воины отбили четыре атаки врага в районах Новобахмутовки и Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского. На Запорожском направлении была отражена одна вражеская атака в районе Работиного.

Также Штупун рассказал о плохом морально-психологическом состоянии российских захватчиков.

"В некоторых российских подразделениях вследствие значительных потерь очень низкий уровень морально-психологического состояния: оккупанты напуганы, и поэтому стреляют во все, что движется, участились случаи огня по своим – как по пехоте, так и по беспилотникам. Также и далее фиксируются отказы личного состава участвовать в штурмовых и наступательных действиях, различными пособиями саботируют участие в атаках российские экипажи бронетехники – знают, что шанс выжить достаточно невелик, ведь танки, БМП и БТР поражаются в атаке первыми", - сказал он.

Штупун отметил, что общие потери врага за минувшие сутки составили 512 человек и 40 единиц техники, в частности, 5 танков, 12 ББМ, одна артсистема, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Также два оккупанта сдались в плен.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным утренней сводки Генштаба, за прошедшие сутки, 5 января, произошло 62 боевых столкновения между Силами оборона и российскими захватчиками на фронте.

В течение пятницы, 5 января, российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 800 российских оккупантов. Как сообщил Генштаб, по состоянию на утро потери РФ в войне против Украины выросли до 363 870 человек.

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