Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны.

В течение пятницы, 5 января, российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, ночью враг нанес очередной авиационный удар, применив 2 БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны были уничтожены.

В Генштабе уточнили, что авиаударам подверглись Новомихайловка Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области, а также Змиевка и Красный Маяк Херсонской области. В то же время под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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"Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война в Украине - последние новости

На фронте возросло количество боев - накануне оккупанты пытались наступать на Марьинском, Бахмутском, Купянском, Авдеевском, Херсонском и запорожском направлениях.

Тем временем американский Институт изучения войны сообщает, что Россия готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели.

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