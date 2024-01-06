За минувшие сутки, 5 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на фронте 800 российских оккупантов.
Как пишет Генштаб, по состоянию на утро потери РФ в войне против Украины выросли до 363 870 человек.
Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили:
- танков ‒ 6018 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16);
- артиллерийских систем – 8617 (+13);
- РСЗО – 950 (+1);
- средства ПВО ‒ 633 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6787 (+16);
- автомобильной техники и автоцистерн - 11478 (+15);
- специальной техники - 1317 (+4).
В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329) и вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1786).
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 5 января, произошло 62 боевых столкновения между Силами оборона и российскими захватчиками на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выдержать этот год-значит выдержать всю эту полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.
Украинские разведчики нанесли врагу очередные потери, осуществив рейд на территорию Белгородской области РФ.