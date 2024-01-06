Общие потери РФ в войне против Украины составляют 363 870 человек.

За минувшие сутки, 5 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на фронте 800 российских оккупантов.

Как пишет Генштаб, по состоянию на утро потери РФ в войне против Украины выросли до 363 870 человек.

Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили:

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танков ‒ 6018 (+7);

боевых бронированных машин ‒ 11158 (+16);

артиллерийских систем – 8617 (+13);

РСЗО – 950 (+1);

средства ПВО ‒ 633 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6787 (+16);

автомобильной техники и автоцистерн - 11478 (+15);

специальной техники - 1317 (+4).

В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329) и вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1786).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 5 января, произошло 62 боевых столкновения между Силами оборона и российскими захватчиками на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выдержать этот год-значит выдержать всю эту полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.

Украинские разведчики нанесли врагу очередные потери, осуществив рейд на территорию Белгородской области РФ.

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