Придется перебить гигантские пехотные валы противника, считает эксперт.

Российские оккупанты не имеют сил и средств для масштабного наступления по всей линии фронта.

Об этом военный эксперт Петр Черник сообщил в эфире информационного телемарафона. "Имеет ли противник силы и средства для потенциального крупного наступления по всей линии разграничения? На мой взгляд, нет", - заявил он.

Эксперт отметил, что россиян нельзя недооценивать. "...логика последних боев показывает, что они прибегают к классической "жуковской" тактике: огромные пехотные валы, - их придется перебить. Это очень тяжелая работа", - отметил эксперт.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, противник несет большие потери на фронте, особенно в живой силе, сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что потери россиян в Украине составляют примерно 138340 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 3283 вражеских танков.

Вас также могут заинтересовать новости: