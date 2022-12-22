По словам спикера, в районе Бахмута сейчас достигаются две главные цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также ежесуточно понесет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".

Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области. Несмотря на это, украинские защитники каждый раз отражали атаки врага.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, в обороне города украинским военным помогает британская бронетехника.

"Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники", - рассказал Череватый.

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Спикер отметил, что в районе Бахмута сейчас достигаются две главные цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также ежесуточно несет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".

Ситуация под Бахмутом

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подтвердил, что город превратился в "самую горячую" точку на линии фронта.

Несколько ранее в разведке Британии объяснили, почему оккупантам сложно вести уличные бои в Бахмуте. Для эффективного ведения таких сражений нужен высокий уровень навыков и качественное командование младшего звена. А с этим у оккупантов наблюдаются проблемы.

Чтобы поддержать ВСУ, Зеленский 20 декабря посетил Бахмут. По его словам, "украинские защитники рискуют своей жизнью ради людей, поэтому чтобы поддержать и их, тоже нужно чем-то рисковать".

В ISW заявили, что поездка Зеленского в Бахмут взорвала информационную кампанию Кремля демонстрирует диктатора Владимира Путина, как непосредственного участника войны.

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