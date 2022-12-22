Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области. Несмотря на это, украинские защитники каждый раз отражали атаки врага.
Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, в обороне города украинским военным помогает британская бронетехника.
"Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники", - рассказал Череватый.
Спикер отметил, что в районе Бахмута сейчас достигаются две главные цели: враг не может прорвать оборону и, соответственно, наступать дальше, а также ежесуточно несет "просто невероятные потери, как для армии 21 века".
Ситуация под Бахмутом
Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подтвердил, что город превратился в "самую горячую" точку на линии фронта.
Несколько ранее в разведке Британии объяснили, почему оккупантам сложно вести уличные бои в Бахмуте. Для эффективного ведения таких сражений нужен высокий уровень навыков и качественное командование младшего звена. А с этим у оккупантов наблюдаются проблемы.
Чтобы поддержать ВСУ, Зеленский 20 декабря посетил Бахмут. По его словам, "украинские защитники рискуют своей жизнью ради людей, поэтому чтобы поддержать и их, тоже нужно чем-то рисковать".
В ISW заявили, что поездка Зеленского в Бахмут взорвала информационную кампанию Кремля демонстрирует диктатора Владимира Путина, как непосредственного участника войны.