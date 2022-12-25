Окупанти також не полишають спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку.

Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении",- говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Видео дня

В Генштабе сообщили, что на Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рижовки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам семи населенных пунктов на Харьковщине и трех - Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали четыре населенных пункта на Луганщине и один - на Донетчине.

Тем временем на Бахмутском направлении противник обстрелял районы 22 населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневой вал попали районы 9 населенных пунктов Донецкой области.

Между тем на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку 6 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы 14 населенных пунктов Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать, в частности, гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Червоногригорьевка на Днепропетровщине и Бургунка, Антоновка и Херсон. В Генштабе также подчеркнули, что есть пострадавшие среди мирных жителей.

Штурм Бахмута -актуальное

Россияне продолжают сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области. Жестокие бои уже несколько месяцев продолжаются на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Несколько дней назад россияне пытались прорвать позиции ВСУ и подойти ближе к окраинам Бахмута, однако были отбиты украинскими защитниками.

Западные аналитики считают, что продвижение российских сил в этом участке фронта замедлилось из-за нехватки боеприпасов и больших потерь среди "вагнеровцев".

Эксперты ожидают, что в ближайшее время россияне потребуют "оперативной паузы" в боях за Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: