В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023.

Оккупанты усиливают режимно-административные меры в Запорожской области.

"Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

При этом указано, что работникам экстренных служб выдают специальные пропуска, а местным жителям запретили покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

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Ситуация в Запорожской области - что известно

В конце сентября россияне ограничили пропуск граждан из оккупированной части Запорожской области через населенный пункт Васильевка. С 1 октября оккупанты ввели обязательные пропуска для въезда и выезда.

10 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что почти две недели россияне в Васильевке держат в заложниках украинцев на блокпосте. С 29 сентября в очереди на выезд ожидали более 4 тысяч человек.

13 октября стало известно о новом пути для эвакуации украинцев - через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск в Россию, а потом в Грузию или страны ЕС.

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