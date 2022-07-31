Деоккупацию важно провести до начала отопительного сезона.

ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область от российских захватчиков до конца 2022 года.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сказал в интервью "Укринформу".

По его словам, реперными точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона. Старух подчеркнул, что важно как можно быстрее изгнать оккупантов, чтобы решить вопрос организации образовательного процесса детей и обеспечения населения теплом.

"Пока газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов", - добавил глава ОВА.

Старух надеется, что деоккупация Запорожской области состоится уже в ближайшее время.

Как ранее сообщал УНИАН, на подходах к Запорожью выстроены массивные линии обороны. Сотни километров окопов уже вырыто, и это число продолжает расти.

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