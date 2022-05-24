Угроза обстрелов украинской территории из Беларуси возрастает, предупредил Генштаб ВСУ.

Агрессор переместил дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на расстояние до 50 километров от границы Украины с Беларусью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления.

"Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случевск Брянской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг атаковал нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

Украинская разведка узнала, что некоторые военные национальных вооруженных сил Беларуси воевали против нашего государства в составе российских частных военных компаний и были ликвидированы.

Справка УНИАН. "Искандер" - это семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов, которое относится к классу земля-земля. Дальность поражения целей ОТРК" Искандер-М " составляет не менее 500 км.

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