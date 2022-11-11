ВСУ ликвидировали за сутки еще более 700 оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки уничтожено 710 российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

"Темп не падает. Опять более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", - говорится в сводке Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 ноября ориентировочно составляли:

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  • личного состава - около 79 400 (+710) человек ликвидировано;
  • танков - 2814 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14);
  • артиллерийских систем - 1817 (+12);
  • РСЗО - 393;
  • средства ПВО - 205;
  • самолетов - 278;
  • вертолетов - 261 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1505 (+6);
  • крылатые ракеты ‒ 399;
  • корабли /катера ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17);
  • специальная техника ‒ 159.

Ситуация на фронте - что известно 

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают конрнаступление по всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км. Кроме того, известно о освобождение населенных пунктов как в Николаевской области, так и в Херсонской области.

В свою очередь за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

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