Всего уже уничтожено 79 400 захватчиков.

За минувшие сутки уничтожено 710 российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

"Темп не падает. Опять более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", - говорится в сводке Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 ноября ориентировочно составляли:

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личного состава - около 79 400 (+710) человек ликвидировано;

танков - 2814 (+10) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 5696 (+14);

артиллерийских систем - 1817 (+12);

РСЗО - 393;

средства ПВО - 205;

самолетов - 278;

вертолетов - 261 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1505 (+6);

крылатые ракеты ‒ 399;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17);

специальная техника ‒ 159.

Ситуация на фронте - что известно

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают конрнаступление по всей линии фронта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км. Кроме того, известно о освобождение населенных пунктов как в Николаевской области, так и в Херсонской области.

В свою очередь за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

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