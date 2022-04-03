Российские военные отобрали всю еду.

Российские военные насилуют и убивают украинцев ради забавы. Одной из пострадавших от рук оккупантов стала 29-летняя Любовь из Харькова.

Об этом рассказала волонтер Вера Хвуст в Facebook.

"Вчера я получила уведомление от той, кого искала по всем группам г. Харькова. Моя Люба. Человек, с которым мы общаемся вот уже 10 лет. Ее история одна из многих. Ее история одна из тех, что разрушают изнутри. Пишу и чувствую ее нестерпимую боль", – говорится в сообщении.

Она отметила, что 29-летняя девушка всю жизнь она прожила с мамой, которая последние три года уже не могла ходить.

"Когда началась война, Люба не побежала эвакуироваться, потому что никто не соглашался помочь вывезти маму. Через несколько дней, когда в их подъезде уже была дыра, в их квартиру влетели три гниды...Людьми я их назвать не могу…" – рассказала волонтер.

По ее словам, оккупанты забрал еду, которая была там, но один из них остался и более недели насиловал девушку. Пострадавшая пыталась дозвониться в полицию, но не вышло, а потом россиянин просто разбил телефон. При этом он признавался ей в любви и говорил, что отправить подальше от войны.

В свою очередь девушка отказалась покидать больную мать и уезжать, поэтому россиянин застрелил пожилую женщину на глазах ее дочери.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия 24 февраля начала полномасштабную войну в Украину. Враг бомбил как военные объекты, так и мирные города, в том числе и Харьков.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк показали зверства оккупантов на Киевщине и обратился к европейским партнерам.

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