Пять человек эвакуировали в Кривой Рог. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком.

В районе поселка Долговое Херсонской области российские оккупанты расстреляли эвакуационный микроавтобус, два человека погибли.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских. В районе поселка Долговое из ПТУР оккупанты в упор расстреляли этот автобус. Двое гражданских погибли", - написал он.

По словам Вилкула, пятерых гражданских - трех мужчин и двух женщин - удалось эвакуировать в Кривой Рог. Двое из них в очень тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Они находятся в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь.

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