Враги совершили более 42 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отметил Генштаб ВСУ.

За сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов по территории Украины.

Противник также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В Генштабе подчеркивают, что противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищу гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

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На Сиверском направлении стрелял с минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Атинское и Нововладимировка Сумской области.

На Слобожанском - российские оккупанты обстреливали с минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечье, Старица, Огурцовое, Охримовка и Зарубинка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник атаковал с танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мяясожаовка, Новоегоровка, Площанка и Невское Луганской и Торское, Андреевка т Берестовое Донецкой областей.

На Бахмутском - враг вел обстрелы с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области, а на Авдеевском направлении противник атаковал с танков и артиллерии различных типов районы населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали с танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времовка и Угледар Донецкой и Каменское Запорожской областей.

На Криворожском - враг вел обстрелы с танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Миловое и Красный Маяк.

На Херсонском - из танков и артиллерии в районах Антоновки, Берислава, Одрадокамянки, Чернобаевки и города Херсона.

Массированные ракетные удары по Украине - что надо знать сегодня

Захватчики осенью осуществили ряд массированных атак по нашей стране - 10, 11, 17, 31 октября и 11 и 15 ноября. Целью противника стали энергетические инфраструктурные объекты.

Атака РФ 15 ноября стала самой массированной - противник запустил по Украине 96 крылатых ракет и ударные беспилотники. Более 70 ракет и ряд дронов сбили украинские защитники.

Из-за того, что противники попали в энергетические объекты, начались экстренные отключения света почти по всей нашей территории.

18 ноября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из-за вражеских ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы страны.

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