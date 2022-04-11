Российские госпитали переполнены военнослужащими, которые принимали участие в войне против Украины, и большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий, поделились в украинском Минобороны.

Раненых российских солдат агитируют возвращаться на войну против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские госпитали сейчас переполнены военнослужащими, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины, с ранениями различной тяжести.

"Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". В нем размещены постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины", - добавили в разведке.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по Киеву, Чернигову, Харькову, Мариуполю, Херсону, Днепру, Житомиру и Сумам.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 апреля в Украине уничтожили 19,5 тыс. оккупантов.

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