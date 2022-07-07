На Краматорском направлении враг также неудачно попытался штурмовать в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, подразделения Вооруженных сил Украины жестко подавили эту попытку.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00.

"На востоке нашей страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области. На Славянском направлении оккупанты вновь безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили эту очередную попытку", - указано в сообщении.

В Генштабе информируют, что враг осуществляет огневое поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулигівка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазанівка, Дибровное и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении враг совершил также неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.

Со ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован вблизи Серебрянки.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 июня на Славянском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное

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