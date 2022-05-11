Жители Приднестровья не хотят воевать против украинцев, отметил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что враг не сможет открыть второй фронт с непризнанного Приднестровья.

Такой прогноз он сделал в ходе брифинга в Медиацентре "Украина", отвечая на вопрос о рисках для Украины со стороны Приднестровья, в частности, о планах оккупантов создать сухопутный коридор с "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР") через Одесскую область и, создав второй фронт, нанести удар.

"Риск есть определенный, но открыть второй фронт у врага не получится", - утверждает Братчук.

Он отмечает, что методичка Кремля действует, как правило, так: кто-то из РФ озвучивает ту или иную инициативу, а потом враг пытается действовать по этому плану.

"Какой-то замполит в генеральских погонах центрального военного округа (РФ - УНИАН) очередной раз озвучил вопрос о том, что это нужно, что россияне будут пробивать сухопутный коридор через Одесчину, Одессу до Приднестровья. Об этих планах врага известно. Я бы не стал говорить, что в Приднестровье может создать какой-то второй фронт, но определенный источник напряжения, конечно, существует", - сказал Братчук.

По его данным, в Приднестровье уже имели место четыре провокации, целью которых было расшатать там ситуацию, но они не удались: местное население не хочет становиться пушечным мясом на украинской земле.

Например, после первой провокации - обстрела в апреле "министерства госбезопасности" Приднестровья в Тирасполе, многие местные жители на своих автомобилях начали выезжать из "ПМР" и следовать в сторону Молдовы, а также - Украины, в частности, Одессы.

Братчук акцентировал внимание на том, что Вооруженные силы Украины работают профессионально, и жители "ПМР" не хотят служить у оккупантов, идти воевать в Украину и здесь умирать.

"Конечно, мы провели соответствующие мероприятия по охране и обороне этого участка государственной границы. Соответствующие задания получили и наши подразделения ВСУ. В случае необходимости будут приобщены и силы территориальной обороны, которая является составной частью ВСУ", - добавил спикер.

Кроме того, по его мнению, жители "ПМР" не хотят воевать против украинцев, потому что есть много связей, включая родственные, между ними и населением приграничных районов Одесской области.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Российские власти назвали войну в Украине "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших земляков.

Сначала враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей. Украинские воины давали оккупантам достойный отпор.

Позже в РФ заявили о втором этапе "спецоперации" в Украине. Российская сторона утверждала, что хочет установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым, и контроль над югом украинского государства, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

В начале мая в Генштабе ВСУ предупреждали, что в Приднестровье войска находятся в полной боевой готовности.

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