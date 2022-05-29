Премьер отметил, что это и есть доказательства того, что россияне воюют против обычных украинцев.

Жертв среди гражданского населения из-за войны в Украине в десятки раз больше, чем среди украинских военных. Российские оккупанты намеренно убивают обычных украинцев.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ВВС News Украина.

"В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертв среди военных. Это доказывает то, что российская армия и Россия воюет с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", – говорится в сообщении.

При этом он указал, что россияне сознательно совершают военные преступления.

"Это очень легко доказать, потому что, когда россияне называют это "военной операцией", то во время военной операции идет уничтожение. Как правило, если действовать по правилам и традициям войны, то уничтожают военную инфраструктуру, воюют военные с военными", – подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

По данным Офиса генерального прокурора, на 24 мая российские военные убили 234 украинских ребенка.

В ООН сообщили, что после начала полномасштабного нападения РФ в Украине зафиксировали 3974 случая гибели гражданского населения. Большинство погибло в результате взрывов боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения.

В свою очередь советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что только в одном Мариуполе погибло около 22 тысяч человек. По данным министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, более 50 спортсменов погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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